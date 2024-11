Genoeg vrienden maar toch eenzaam? Je bent niet de enige (en dit kun je eraan doen)

Je bent blij met het aantal vrienden dat je hebt, maar toch voel je je eenzaam. Hoe kan dit? En wat kun je eraan doen? Een psycholoog legt uit en geeft tips.

Tekst Bente van de Wouw Bron Psychology Today Fotografie Joseph Pearson/Unsplash

Gepubliceerd op 10 november 2024

Lekker paradoxaal: je hebt genoeg vrienden, maar voelt je wel alleen. Wees niet bang dat je de enige bent, uit onderzoek van The American Friendship Project blijkt namelijk dat hoewel 75 procent van de mensen tevreden is met het aantal vriendschappen, meer dan 40 procent zich minder betrokken voelt dan ze zouden willen. Hoe zit dat?

Waarom we eenzaam zijn binnen onze vriendschappen

Het heeft alles te maken met de moderne tijd waarin we leven volgens psycholoog Chloe Carmichael. Een belangrijke oorzaak is waarschijnlijk onze angst voor veroordeling. Carmichael in een artikel voor Psychology Today: ‘We leven in een maatschappij waarin iedere opmerking en mening onder een vergrootglas wordt gelegd, en daardoor wordt het misschien moeilijker om open en eerlijk naar vrienden te zijn.’

Een andere reden is de snelheid van het leven. We zijn volgens de psycholoog drukker dan ooit, waardoor we minder tijd hebben voor een goed gesprek of elkaar ergens ontmoeten. Ja, het is fijn dat we dat deels oplossen met social media en het kunnen versturen van berichten, maar online kun je ook minder makkelijk de diepte in gaan.

Zo los je die eenzaamheid op

‘Gelukkig zijn er oplossingen,’ zegt Carmichael. De volgende strategieën kunnen helpen.

Spreek voortaan op een vast moment af met vrienden. Organiseer bijvoorbeeld iedere week een spelletjesavond of doe iets anders laagdrempeligs zoals het maken van een wekelijkse wandeling. Dit is een natuurlijke manier om je vrienden te blijven zien. Geef de prioriteit aan elkaar ontmoeten in het echt. Hierdoor verbetert de kwaliteit van je vriendschappen. Lukt dit niet? Dan zijn telefoongesprekken een goed alternatief. Bedenk van tevoren gespreksonderwerpen. Oké, dit klinkt een beetje vreemd in de oren. Maar door van tevoren te bepalen wat je graag wilt vertellen aan je vrienden en wat je graag zou willen horen van hen, kun je makkelijker diepgaande gesprekken voeren. Maak een lijst van mensen met wie je graag contact maakt en houdt. Als je dan een keer een vrije middag of avond hebt, kun je makkelijker contact opnemen met elkaar.

