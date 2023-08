cottagecore: Wat maakt de natuurinfluencer zo populair?

Leven in de bossen van Noord-Zweden, of bloemen drogen in een Amerikaanse boshut: natuurinfluencers zijn geliefd op Instagram, en hebben talloze volgers. Wat maakt hen zo populair?

De Scandinavische Jonna Jinton, Leena Hennigsen, The Cottage Fairy: drie voorbeelden van natuurinfluencers die mateloos populair zijn op Instagram. Waarom wordt elke stap die ze zetten met bovenmatig veel interesse gevolgd? Deskundigen verklaren.

Communicatiewetenschapper Emmelyn Croes: “Er is een beweging richting minder, minimalistischer

en authentieker. Je ziet meer makers die milieubewuste content creëren: plantaardiger eten, minder consumeren. Ook is er een opkomst van niches. Mensen volgen vaker influencers die aansluiten bij een specifieke interesse in plaats van de grote beauty- of lifestyle-influencers, alleen maar omdat ze nu eenmaal bekend zijn.”

Ook kunsthistoricus Agnieszka Wodziska ziet de herwaardering van het natuurlijke op social media. “Jonge mensen voelen zich vaak overweldigd. Alles moet snel en nu. We willen ontsnappen aan het idee dat we altijd productief moeten zijn en dat alles geld moet opleveren. De natuurinfluencer laat de mogelijkheid zien om te genieten van activiteiten die niet meteen een geldwaarde hebben.”

Schaduwkant

Er is ook een schaduwkant aan deze sprookjeslevens, want waarom zij wel en jij niet? “Dat is inderdaad óók een effect dat het op je kan hebben”, zegt Emmelyn Croes. “Vaak zijn de groene influencers heel rigoureus: ze zeggen hun stadse leven op om in de natuur te gaan leven. Dit kan een deprimerend effect hebben op sommige volgers die zich op een ‘upward’ manier met de influencer identificeren: zij vergelijken zichzelf met hem of haar, ten nadele van zichzelf. Dus ze zien een voorstelling van iemand met een perfect leven en denken: dat kan ik nooit krijgen, en haken dan af. Volgers die zich op een ‘wishful’ manier identificeren, denken daarentegen: dit zou ik zelf misschien niet zo snel doen, maar wat mooi dat je zo kunt leven. Op deze manier kun je van deze content genieten en erdoor geïnspireerd worden zonder je slecht te voelen over jezelf.”

‘Buitenpsychologen’ Christel Westgeest en Irina Poleacov sluiten zich hierbij aan. Al een jaar of zes gaan zij met hun cliënten voor therapiesessies de natuur in. “De natuur heeft zo veel moois te bieden: je komt er tot rust, het werkt troostend, je stressniveau gaat omlaag. Maar om de kracht van de natuur te beleven, hoef je je huis niet te verkopen en op een berg te gaan zitten. We kunnen kleine ingrediënten in ons leven toevoegen: vaker naar een park na het werk of plantjes zaaien op je balkon. Als we ons zo laten inspireren in plaats van op tekorten in te spelen, is dat heel mooi.”

Tekst Grete Simkuté Fotografie Artur Debat/Gettyimages.nl Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 7 augustus 2023