Voor als je je futloos voelt: dit kan helpen volgens een expert

We hebben af en toe het gevoel dat we vast zitten, maar wat aanmodderen in het leven. Dat bleh-gevoel heeft een naam: languishing of wegkwijnen. Dit kan helpen.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Noah Buscher/Unsplash

Gepubliceerd op 24 februari 2022 Laatst bewerkt op 31 juli 2024

We weten inmiddels wat het is en hoe we ermee om moeten gaan door dit artikel, maar als je je na een lange periode nog steeds futloos voelt, zoals velen van ons, dan kun je dat blije, geïnspireerde of energieke gevoel best missen. Hoe zetten we een stap in de richting van weer vooruitgaan?

Volgens executive coach Brad Stulberg is rust en zelfzorg een goede combinatie om wat meer energie te krijgen. ‘Maar,’ zo zegt hij in een artikel voor The New York Times, ‘soms heb je alle rust genomen die je kunt nemen, en voel je je nog steeds hetzelfde. Onze hoofden en lichamen zijn zo uitgerust mogelijk, en extra ontspannen of langzaam aan doen heeft dan eigenlijk geen effect meer.’

Het heeft niets te maken met positief denken

Volgens de coach kan iets dat gedragsactivering heet dan helpen: actie ondernemen om motivatie te creëren, in plaats van andersom. Stulberg: ‘Daarmee bedoel ik absoluut niet dat je alleen nog maar positief moet gaan denken (het is allang bewezen dat negatieve gedachten onderdrukken juist niet helpt). Wat ik wél bedoel, is dat je genoeg energie kunt verzamelen om de dingen te gaan doen die belangrijk voor je zijn.’

Dat kunnen volgens Stulberg verschillende dingen zijn: ga eens een wandeling maken als je meer wilt bewegen, start aan dat creatieve project als je creativiteit mist, zoek connectie als je eenzaam bent.

Hoewel het niet altijd makkelijk is als je je niet blij voelt, kan het je op den duur wel een fijner gevoel geven en je uiteindelijk uit die put krijgen. Stulberg: ‘Je moeilijke gevoelens hoeven ook niet weg te zijn voordat je aan iets nieuws begint, die neem je gewoon lekker mee.’

Deze dingen kunnen helpen bij een futloos gevoel

Start met een nieuwe cursus, desnoods vanuit huis. Pottenbakken, schilderen, leren breien of gitaarspelen. Kies iets wat je altijd al hebt willen leren.

Ga vaker naar buiten om te bewegen. Start bijvoorbeeld met een hardloopschema of neem eens een dansproefles.

Als je connecties mist, zoek ze dan op. Voeg je bij een boekenclub, ga samen koken met een vriend of vriendin, doe wat vrijwilligerswerk.

Het gaat er vooral om dat je iets kiest waar jij denkt blij van te worden.

