We vergeten vakantieherinneringen vaak snel; met deze trucs houd je het zomergevoel langer vast

Op vakantie zijn we vaak de leukste versie van onszelf. We laden op, proeven nieuwe smaken, zien andere dingen, bewegen meer. Maar eenmaal thuis verval je snel terug in het alledaagse leven. Herkenbaar? Probeer dan eens deze tips voor het vasthouden van dat fijne zomergevoel.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Mattyas Lamar/Unsplash

Gepubliceerd op 1 augustus 2024

Vakantie is heerlijk. En na een trip weer thuiskomen kan ook heel fijn zijn. Weer fijn in je eigen bed. Je kijkt nog wat foto’s terug en bespreekt je vakantieherinneringen met anderen. Maar na een paar dagen zijn we weer druk, druk druk, en lijkt de vakantie enkel nog een wazige droom.

Logisch: want de dagelijkse verplichtingen roepen weer. Jammer is het wel. Met deze trucs houdt je die fijne herinneringen en dat zorgeloze zomergevoel langer vast.

Tips voor het vasthouden van het zomergevoel

Laatste dag: wat mensen zich vooral herinneren, is de meest positieve, de meest negatieve en de laatste episodes van een gebeurtenis. De eerste twee zijn lastig te beïnvloeden, maar je kunt wel aandacht besteden aan je laatste vakantiedag: die bepaalt mede hoe positief je terugdenkt aan je vakantie.

Vakantieshampoo: geuren kunnen je helpen bepaalde momenten te herinneren. Op die manier kun je ook je vakantie­gevoel terughalen. Gebruik bijvoorbeeld op vakantie een andere shampoo dan thuis. Eenmaal thuis neem je weer je gewone shampoo. Verlang je weer naar die leuke vakantie? Was je haar dan eens met je ‘vakantieshampoo’.

