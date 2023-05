Voor wie niet van hitte en drukte houdt: 5 vakanties met veel natuur en lagere temperaturen

Lekker wel, die zon in populaire vakantielanden als Spanje en Griekenland. Maar niet voor iedereen. Voor wie de hitte en drukte liever vermijdt: 5 alternatieve vakanties.

Een retourtje Spanje klinkt als het paradijs, zeker als je de reisbureaus moet geloven. Maar die felle zon en de drukte kunnen ook overweldigend zijn, of gewoon niet wat je zoekt. Bakken op het strand? Niet iedereens favoriete activiteit. Gelukkig zijn er genoeg gebieden waar je rust, natuur én een iets lagere temperatuur vindt. Kijk eens naar deze opties, bijvoorbeeld.

Alpbach, Oostenrijk

Vooral bekend vanwege het wintersportseizoen, maar je kunt hier ook in de zomer goed vertoeven. Alpbach wordt niet voor niets het mooiste dorp van Oostenrijk genoemd: je mag hier alleen bouwen als je dat doet in de traditionele architectuur. Het resultaat? Geen hoogbouw of beton. Je kunt vanuit het dorp zo de bergen in gaan voor een wandeling of fietstocht en in de zomer heb je temperaturen van ongeveer twintig graden Celsius.

Tipperary, Ierland

Nog nooit van gehoord? Wij ook niet. Toch is het gebied in Ierland een zomers bezoek waard. In de omgeving vind je kastelen, charmante dorpen en natuurlijk: heel veel natuur om in te hiken, fietsen, varen, zwemmen. Het wordt hier hartje zomer zo’n achttien graden Celsius.

Kaap-Bretoneiland, Nova Scotia

Door uitgeverij Condé Nast verkozen als nummer 1-eiland van Noord-Amerika en met reden: de natuur is hier wonderschoon. Je kunt hier wandelen in het nationaal park of vissen in de Margaree-rivier. Ook leuk: met een kajak de zee op. Verwacht een graad of twintig in de maanden juni tot september.

Madeira, Portugal

Wel naar de zon, maar net een tikkeltje anders. Het eiland staat bekend om de exotische bloemen en vele wandelroutes. Je vindt hier hoge bergen, watervallen en een klein beetje jungle. Ook de hoofdstad Funchal is een bezoek waard, net als de kleine dorpen rondom. De thermometer geeft in de zomer tussen de 20 en 25 graden Celsius aan.

Noorwegen

Probeer maar eens één gebied binnen Noorwegen uit te lichten. Lukt niet. Alle windstreken van het land hebben hun eigen unieke karakter en voor allemaal geldt: een retourtje waard, ook en juist in de zomer. Beklim een berg, zwem in meertjes, kampeer in het bos of bezoek karakteristieke dorpen en neem vooral de nog ruige natuur in je op. De zomerse temperaturen verschillen per gebied, maar ga uit van om en nabij de twintig graden Celsius.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 14 mei 2023