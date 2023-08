Weer in verbinding met de natuur: deze vier gratis apps identificeren voor jou iedere plant, bloem en boom

We zien de planten, bloemen en dieren om ons heen wel, maar kijken we ook echt? Met deze vier apps maak je opnieuw verbinding met de natuur.

90% van de tijd brengen we binnen door, volgens een artikel van The Washington Post. Sterker nog: we kijken meer uur per dag naar schermen dan naar het groen om ons heen. Daarmee zijn we als mens nog nooit zo ver verwijderd geweest van de natuur. Best moeilijk om te bevatten, als je je bedenkt dat we zo’n 2,5 miljoen jaar geleden bijna alleen maar buiten waren.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat de natuur verdwijnt uit onze boeken, liedjes en cultuur. Dat onze mentale en fysieke gezondheid achteruit gaat, heeft onder andere te maken met onze verslechterde relatie met de groene buitenwereld. Gelukkig brengt technologie ook veel goeds. De mogelijkheid om opnieuw die verbinding met de natuur te maken, bijvoorbeeld.

Dankzij apps is het nu mogelijk om verschillende planten, bloemen, bomen en dieren in één seconde te identificeren. Nu vraag je je misschien af: wat moet ik met die informatie? Maar door meer te leren over je groene buren, maak je opnieuw connectie met je omgeving. En het is best cool om niet alleen het gezang van een vogel te horen, maar precies te kunnen benoemen dat het een roodborstje is, of een gaai.

4 gratis apps om planten, bloemen en dieren te identificeren

Seek

Deze app van iNaturalist gebruik je door je camera te richten op de plant die je wilt identificeren. Binnen een paar seconden geeft de app je aan om welke plant het gaat. Extra leuk: de badges die je kunt verdienen naarmate je meerdere soorten vastlegt. iNaturalist

Iets minder gebruiksvriendelijk dan Seek, maar als je een soort hebt ‘gescand’, krijg je er in deze app wel een uitgebreidere beschrijving van. Planten, bloemen en dieren worden geïdentificeerd door er een foto van te maken. Pl@ntnet

Werkt hetzelfde als iNaturalist: je maakt een foto van de plant of bloem en de app geeft aan om welke soort het gaat. Merlin

Met deze app identificeer je geen flora, maar fauna. Of, specifieker: vogels. Neem het geluid van een vogel op die je hoort en de app kan je precies vertellen om welke soort het gaat.

Tekst Bente van de Wouw Bron The Washington Post Illustratie Femme ter Haar Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 21 augustus 2023