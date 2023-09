Lekker buiten eten: 5x mooie plekken om te picknicken

Elke week delen we een bijzonder adres. Deze keer: fijne picknickplekken. Want zodra de temperatuur stijgt en de zon zich vaak genoeg laat zien, is het tijd om dat picknickkleed uit te gooien.

5x buiten eten in Nederland

In principe kan het dus overal. In je eigen tuin, in het park vlak bij je huis, ergens op een grasveldje aan het water. Maar er zijn altijd van die mooie plekken waar het nog specialer is, zo’n loom middagje picknicken. Op deze plaatsen bijvoorbeeld.

Het Ballooërveld in Drenthe

Ergens in een Nationaal Park in Drenthe schijn je dus heel romantisch te kunnen picknicken in het Ballooërveld. De Drentsche Aa kronkelt hier door het landschap. In dit heideveld vind je ook dennenbossen, veenmeertjes en zandverstuivingen. Met een beetje geluk zie je ook de grootste schaapskudde van Drenthe. Dat maakt dat buiten eten nog specialer.

Genneper Parken in Eindhoven

Je verwacht het niet, maar binnen de ring van Eindhoven, vlak bij het centrum, vind je een rustgevend natuurgebied. We hebben het over Genneper Parken, een recreatiegebied én een historisch beekdallandschap. Je vindt hier niet alleen een openluchtmuseum en een ecologische kinderboerderij, er zijn ook genoeg paden om op te verdwalen en fijne plekjes om buiten te eten op een kleedje.

Op een bootje in de Biesbosch

Wie zegt dat picknicken alleen op het gras kan? Neem je mand vol lekkers mee op een gehuurde boot en maak er een vaartocht van in de Biesbosch. Wie weet spot je ook nog een bever of twee.

Loonse en Drunense Duinen in Brabant

Vlak bij de Efteling vind je Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Een afwisselend natuurgebied met bos, duin en heide met genoeg plekken om je picknickkleed neer te leggen. Je hebt hier trouwens ook veel wandel- en fietsroutes en je kunt er zelfs paardrijden.

Plukbos Kardinge in Groningen

Laat je fruit maar lekker thuis, dat pluk je namelijk gewoon in het plukbos in natuurgebied Kardinge. Als je eenmaal uitgeplukt bent en je picknickmand leeggegeten is, kun je ook nog een mooie wandeling maken in de natuur. En Groningen zelf is ook niet ver weg, het centrum bereik je al in twintig minuten.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 1 september 2023