40+ bijzondere wandelroutes in binnen- en buitenland

Of je nu net begint met wandelen of al vaker op pad gaat, deze wandelroutes in binnen- en buitenland wil je absoluut op je lijstje zetten.

Wandelen is verhelderend. Het is goed voor je lichaam en geest. Het vermindert stress, verhoogt geluksgevoelens en verlicht rugpijn. Om je te motiveren, zetten we de beste wandelroutes in Nederland – én daarbuiten – op een rij.

Wandelroutes in Nederland

Voor een mooie wandelroute hoef je niet ver te reizen. In ons eigen land zijn tal van mooie wandelroutes te vinden die je laten verbazen over de prachtige natuur die Nederland te bieden heeft. Met als klapper op de vuurpijl natuurlijk de wandelroute van het jaar 2023.

Stadswandelingen in Nederland

Voor een citytrip hoef je niet naar het buitenland. Ook Nederland heeft mooie steden, zoals Groningen, Utrecht en Rotterdam. Deze wandelroutes leiden je langs de leukste plekken in verschillende steden in Nederland.

Meerdaagse wandelroutes in Nederland

Zin om je hoofd leeg te maken en de natuur in te trekken? IVN Natuureducatie zette de tien mooiste trektochten in Nederland voor je op een rij.

De routes zijn uitgezet door lokale natuurgidsen van IVN. Je slaapt onderweg in herbergen en B&B’s met eigenaren die je van alles kunnen vertellen over het landschap. Nu nog je rugzak, wandelschoenen en verrekijker klaarleggen.

Wandelroutes in Europa

Europa heeft zoveel moois te bieden qua natuur. Van bergen tot de kust en afgelegen gebieden tot drukbezochte plekken. Of je nu trek hebt in een dagtocht of een meerdaagse wandeling, deze wandelroutes prikkelen je zintuigen.

Ben je een beginnende wandelaar?

Beginnen met wandelen kan nog best een grote stap zijn. Want: hoe kom je in beweging, hoe bouw je op en hoe blijf je wandelen? We spraken met wandeltrainer Wanda en vroegen haar om tips.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 20 juli 2023